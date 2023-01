VfB Stuttgarts früherer Co- und Interimstrainer Michael Wimmer übernimmt den österreichischen Fußball-Bundesligisten Austria Wien. Der 42-Jährige tritt die Nachfolge von Manfred Schmid an, wie die Austria am Dienstag mitteilte. «Ich stehe für einen mutigen, für einen frechen Fußball. Für einen Fußball, der aktiv ist, der zielstrebig sein soll», sagte Wimmer.

Wien (dpa) - Beim VfB stand Wimmer nach der Trennung von Pellegrino Matarazzo für sieben Spiele in der Verantwortung. Die Stuttgarter Verantwortlichen entschieden sich jedoch, Bruno Labbadia als neuen Cheftrainer zu präsentieren. Wimmer verließ den VfB und bekundete frühzeitig das Interesse, künftig als hauptverantwortlicher Coach zu arbeiten.

