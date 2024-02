Stuttgart (dpa/lsw) - Der frühere baden-württembergische Landtagspräsident Peter Schneider (CDU) ist im Alter von 90 Jahren gestorben. Der Südwesten verliere einen profilierten Politiker, einen Parlamentarier mit Leib und Seele und überzeugten Demokraten, der sich immer für das Wohl der Menschen eingesetzt habe, teilte Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Grüne) am Freitag in Stuttgart mit. Schneider war von 1982 bis 1992 Parlamentspräsident. Von 1968 bis 1992 war er Abgeordneter für den Wahlkreis Backnang. Schneider ist Mitglied in verschiedenen Ausschüssen gewesen und auch parlamentarischer Geschäftsführer sowie stellvertretender Vorsitzender der CDU-Fraktion. Zugleich hatte sich der Schwabe in der Kommunalpolitik engagiert.

