Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

„Die Halbfrau ist ein Typ, der nach vorn drängt. Das ist keine gute Art, denn sie hat keinen Bestand, pflanzt sich aber leider mit ihrem Elend fort.“ Diesen brisanten Satz von August Strindberg zitiert das Programmblatt zum Schauspiel „Fräulein Julie“, das jetzt im Studio des Badischen Staatstheaters herauskam und in seiner bearbeiteten Fassung den Akzent deutlich auf die allzeit brisante Frauenfrage setzt.

Halbfrauen, so ergänzt Strindberg in der berühmten Vorrede zu seinem 1888 entstandenen Stück, sind „Männerhasserinnen“. Damit positioniert er sich in den feministischen