Der niederländische Fotograf und Filmregisseur Anton Corbijn («A Most Wanted Man») gehört künftig als Ehrenmitglied dem Berufsverband Freie Fotografen (BFF) und Filmgestalter an. Für die Berufung des 68-Jährigen seien sein hoher künstlerischer Anspruch, sein Werdegang als Fotograf und auch als Filmemacher entscheidend gewesen, teilte der BFF am Freitag mit.

Stuttgart (dpa) - Corbijn ist vor allem für seine oft ikonischen Fotografien bekannt, mit denen er das Image von Musikern und Künstlern wie Joy Division, Depeche Mode, U2, Tom Waits und Herbert Grönemeyer geprägt hat. Später machte der Niederländer auch als Regisseur Karriere, drehte «The American» mit George Clooney und «A Most Wanted Man», den letzten Film mit Philip Seymour Hoffman.

Ebenfalls in die «BFF Hall of Fame» berufen wurde die deutsche Fotografin und Filmgestalterin Esther Haase. Die 57-Jährige hat unter anderem mit Vivienne Westwood, Angela Merkel und Karl Lagerfeld zusammengearbeitet oder sie abgelichtet. Bei ihren Aufträgen wechselt sie zwischen den Genres Mode, Porträt, Reportage und freien Kunstprojekten. «Die Künstlerin tanzt mit ihrer Kamera um die Welt», würdigte sie der BFF. «Alles ist Choreographie. Nichts scheint unnötig schwer, erzwungen oder gestelzt. Schnappschussromantik und Short Stories sind neben Bewegungsunschärfen bildgebende Stilmittel.»

Der 1969 gegründete Verband mit Sitz in Stuttgart versteht sich als offizieller Berufsverband kommerzieller Fotografen mit künstlerischem Anspruch.

