Gerstetten (dpa/lsw) - Bei Fotoaufnahmen im Landkreis Heidenheim ist ein junger Motorradfahrer mit seiner Maschine gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Der 20-Jährige habe sich von einem am Straßenrand wartenden Freund in einer scharfen Linkskurve fotografieren lassen wollen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei überschätzte er wohl seine Geschwindigkeit und kam am Samstagnachmittag auf der Landesstraße zwischen Altheim und Gerstetten nach rechts von der Fahrbahn ab. Ein Rettungshubschrauber brachte den 20-Jährigen in eine Klinik.

