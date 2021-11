Ohne Punktgewinn geht der FFV Fortuna Göcklingen in die Winterpause. Trotz bisher bester Saisonleistung unterlag der Frauenfußball-Regionalligist dem TuS Wörrstadt unglücklich mit 0:1.

Die Mannschaft war sofort präsent, in den Zweikämpfen konzentriert und auch läuferisch dem Gast überlegen. Manko war wieder einmal die mangelnde Chancenverwertung. Mit etwas Glück hätte es in der 49. Minute einen Handelfmeter gegeben. Der Schiedsrichter entschied aber auf Eckball. In der 68. Minute war es dann soweit: Michelle Adam umkurvte nach Chipball von Lea Scherer die Wörrstadter Torfrau und schob zur vermeintlichen 1:0-Führung ein. Der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Adam traf für den FFV noch den Pfosten. Als sich alle schon fast auf ein 0:0 eingestellt hatten, landete der Ball im Strafraum des FFV. Die Lage schien von Marcella Hamburger, die in der Verteidigung ein hervorragendes Spiel lieferte, und Lea Scherer bereits geklärt, als der Schiedsrichter überraschend auf Strafstoß für Wörrstadt entschied. Jessice Wissmann verwandelte (83.).