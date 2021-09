Zweite klare Niederlage, Tabellenletzter. Alfred Ebert, Trainer des FFV Fortuna Göcklingen, relativiert das 0:4 in der Regionalliga beim Zweitligaabsteiger 1. FFC Niederkirchen, für den Natalia Stulin das 2:0 (52.) erzielte: „Das Spiel war okay. Wir haben noch keinmal in Bestbesetzung gespielt.“ Niederkirchen sei einen Tick besser gewesen, die Stimmung in seiner Mannschaft sei immer noch gut. Göcklingen ist im Umbruch, es wird wohl schwer, in der Liga zu bleiben. Kämpferisch hielt die Mannschaft dagegen. Das 1:0 fiel nach einer halben Stunde, das vierte Tor in der Nachspielzeit.