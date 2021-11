Das Spiel des Jahres steht für den Fußball-Landesligisten TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim an. „Die Klub“, der Traditionsverein FK Pirmasens, gastiert im Achtelfinale um den Verbandspokal in Ingenheim (Dienstag, 19.30 Uhr). Hat TSV-Torwart Martin Herrmann (31) schon Kühleinlagen in seine Handschuhe gepackt? Er lebt in Hayna und ist im Studium zum Betriebswirt für Logistik.

Herr Herrmann, gegen den Regionalligisten müssen Sie damit rechnen, gut was auf die Fäuste zu bekommen. Sind das die Spiele, die ein Torhüter liebt?

Ich freue mich generell auf das Spiel, weil ich noch nie ein Pflichtspiel gegen einen so hochklassigen Verein gehabt habe. Ob die mehr oder weniger aufs Tor schießen, wird man sehen. Wir gehen in das Spiel, um es zu gewinnen.

Sie hatten ein spielfreies Wochenende, Pirmasens unterlag beim bisherigen Ligaschlusslicht Walldorf. Zumindest psychologisch liegt der Vorteil beim TSV, oder?

Auf jeden Fall. Ich denke zwar schon, dass Pirmasens spielerisch überlegen ist; das sind Halbprofis. Aber auch die müssen auf dem Platz in Ingenheim zuerst einmal zurechtkommen. Gegen Pfeddersheim hat man gesehen, was auch gegen solche starken Gegner möglich ist. Vielleicht geht es wieder übers Elfmeterschießen. Da stehen die Chancen dann 50:50.

Sie sind in dieser Runde als Nummer 1 erstmals gesetzt. Ist das der Grund, weshalb Sie so aufgeblüht sind?

Das spielt sicher auch eine Rolle. Aber ich habe mich generell unter Torwarttrainer Christoph Gadinger sehr verbessert. So habe ich mich als Nummer 1 durchgesetzt. Marcus Reinermann hätte eigentlich im Pokal gespielt, aber er ist verletzt. So bleibe ich im Tor.