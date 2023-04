Ein Forstwirt hat in Ettlingen (Kreis Karlsruhe) eine Handgranate gefunden. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes aus Baden-Württemberg konnten die Waffe am Freitag sicher bergen, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Der Forstwirt fand die Granate demnach in einem Waldgebiet im Stadtteil Bruchhausen.

Ettlingen (dpa/lsw) - Woher die Granate stammte, werde noch ermittelt. Auch war noch nicht klar, ob sie detonationsfähig war. Die Beseitigung der Waffe hatte rund eine Stunde gedauert. Das betroffene Waldgebiet wurde währenddessen zur Sicherheit gesperrt.

PM Polizei