Am Sonntag um 15 Uhr startet der SV Rülzheim in seine dritte Saison in der Fußball-Verbandsliga. Es könnte die erste sein, die zu Ende gespielt wird. Ungemach hat sich vor dem Heimspiel gegen den TSV Gau-Odernheim von anderer Seite angekündigt.

Milot Berisha und Dominik Rupcic sind die beiden jüngsten Neuzugänge. Beide werden am Sonntag sehr wahrscheinlich nicht auflaufen. Der Grund, so hat es die RHEINPFALZ recherchiert: Beide wurden in mindestens einem Testspiel eingesetzt, obwohl vom Südwestdeutschen Fußballverband keine Freigabe erteilt worden war. Daher hat Staffelleiter Klaus Karl erstinstanzlich eine Sperre verhängt.

Diese gelte zunächst bis zum Monatsende, sagt Trainer Andreas Backmann. Das wären die ersten drei Ligaspiele. Der Verein hat Einspruch eingereicht, doch bis zur Verhandlung darüber bleibt die Strafe bestehen. Mindestens. Die Regularien scheinen klar. Backmann: „Den Fehler haben wir ja gemacht.“ Im Rülzheimer Postfach sei wohl eine wichtige Mail hierzu untergegangen.

„Bitter für die Mannschaft“

„Das ist bitter für die Mannschaft und extrem bitter für die betroffenen Spieler, die beide top motiviert sind und fit waren. Wir müssen jetzt schauen, wie wir sie bei Laune halten“, bedauert Backmann. Wieder so ein Problem. Dabei wäre vor allem dem Vereinsvorsitzenden Uwe Drews nichts lieber als Ruhe im Umfeld der Mannschaft, die eine schwierige Vorbereitung hinter sich hat. „Die war alleine schon deshalb schlecht, weil sich Domenico Bottaccio verletzt hat“, sagt Backmann. Auch wegen des am Innenband lädierten Abwehrchefs benötigt er nun viel Geschick, um eine funktionierende Formation fürs erste Spiel zu finden. Der jüngste Test (0:0 gegen Oberligist Dudenhofen) gibt ihm Zuversicht: „Da sind die Jungs wirklich marschiert, haben alles reingehauen. So muss das auch am Sonntag sein.“

Robin Dränkow und Patrick Brechtel, der Sportliche Leiter, der auf dem Feld aushelfen soll, kehren erst heute aus dem Urlaub zurück. Auch deshalb trainierten zuletzt drei Spieler aus dem A-Klasse-Team bei Backmann mit.