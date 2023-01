Anders als bei der Mannheimer Oberbürgermeister-Wahl vor acht Jahren setzen die Grünen auf einen eigenen Kandidaten. Eine Findungskommission hat sich auf den Grünen-Stadtrat Raymond Fojkar geeinigt. Ein entsprechender Bericht des «Mannheimer Morgen» wurde am Dienstag aus dem Gremium bestätigt. Die Kreismitgliederversammlung will den Bewerber an diesem Mittwoch küren. Fojkar ist als Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie tätig. In seiner Fraktion ist er Sprecher unter anderem für Menschen mit Behinderung Gesundheit und Drogen.

Mannheim (dpa/lsw) - Bei der Wahl vor acht Jahren hatten die Grünen SPD-Oberbürgermeister Peter Kurz unterstützt. Kurz wollte sich nicht mehr um eine dritte Amtszeit bewerben. Für die SPD geht der Chef der Gemeinderatsfraktion Thorsten Riehle ins Rennen, für die CDU der Mannheimer Kämmerer Christian Specht.

Die Bürger sind am 18. Juni zur Wahl des Rathauschefs in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs aufgerufen. Die Grünen sind im Gemeinderat mit 13 Sitzen die größte Fraktion. Im grün-geführten Südwesten gibt es in den großen Städten keinen grünen Oberbürgermeister mehr.

