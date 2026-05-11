Ein Motorflugzeug startet in Speyer, ein Motorsegler in Hockenheim. Dann kommt es in 800 Metern Höhe zur Kollision.

Hockenheim (dpa/lsw) - Glimpflich ausgegangen ist der Zusammenstoß eines Motorseglers und eines Motorflugzeugs über Hockenheim ( Rhein-Neckar-Kreis). Polizeiangaben zufolge wurden weder die beiden Piloten noch ein Fluggast verletzt.

Am Sonntagnachmittag war es demnach in rund 800 Metern Höhe zu der Kollision gekommen. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen, wie es dazu kommen konnte. Beide Flugzeuge wurden leicht beschädigt, doch beide Piloten konnten jeweils zurück zu ihren Flugplätzen nach Speyer und Hockenheim fliegen und dort sicher landen.