Ein Mann hat am Stuttgarter Flughafen versucht, kiloweise Ecstasy als Medikamente zu schmuggeln. Der Mann sei kontrolliert worden, nachdem er mit einem Fernbus aus Belgien an den Flughafen gefahren war, teilte der Zoll am Mittwoch mit. Als die Beamten in seinem Gepäck zwei in Folie gewickelte Pakete entdeckten, habe er angegeben, es handele sich um Medikamente aus Afrika. Die grünen und blauen Tabletten entpuppten sich nach einem Test aber als rund 2,5 Kilogramm Ecstasy. Der Mann sei nach dem Fund Ende Mai festgenommen worden und sitze inzwischen in Untersuchungshaft. Gegen ihn werde wegen Drogenhandels in nicht geringer Menge ermittelt.

Stuttgart (dpa/lsw) - Mitteilung Zoll