Im Winter bieten die Airlines am Stuttgarter Flughafen mehr Flüge an als im Vorjahr. Wer in der kalten Jahreszeit Sonne tanken möchte, kommt auf seine Kosten. Es gibt aber auch neue Ziele im Norden.

Stuttgart (dpa/lsw) - Die Fluggesellschaften bauen ihr Angebot am Stuttgarter Flughafen mit Beginn des Winterflugplans aus. Mit rund 25.000 geplanten Starts und Landungen gebe es knapp zehn Prozent mehr Flugbewegungen als im vorigen Winter, teilte der Airport mit. Der neue Flugplan ist vom 27. Oktober bis zum 29. März 2025 gültig.

Neu im Streckennetz sind unter anderem das finnische Rovaniemi, Tromsö in Norwegen und Marsa Alam am Roten Meer in Ägypten. Die Verbindung nach Dubai wird ausgebaut und nun bis zu viermal die Woche angeboten. Neben täglichen Flügen zu den wichtigen europäischen Umsteigeflughäfen stehen auch viele Sonnen-Ziele im Plan: Buchbar sind zum Beispiel Gran Canaria, Fuerteventura, Lanzarote und Teneriffa.

Flughafen erholt sich von Corona-Folgen

Der Flughafen der Landeshauptstadt erholt sich schrittweise - aber langsamer als die ganze Branche - von den Folgen der Corona-Pandemie. Vergangenes Jahr stieg die Passagierzahl um ein Fünftel auf etwa 8,4 Millionen - und damit auf rund zwei Drittel des Vorkrisenniveaus. Für das laufende Jahr rechnete Flughafen-Geschäftsführer Ulrich Heppe zuletzt mit einem Anstieg auf rund 9,4 Millionen Fluggäste.

Für den Zeitraum Januar bis September 2024 gibt es nach Angaben einer Sprecherin noch keine Passagierzahlen. Das Niveau von 2019 wollte der Airport zuletzt zwischen 2028 und 2030 erreichen. Damals waren gut 12,7 Millionen Menschen in Stuttgart abgeflogen oder gelandet. 2026 will der Flughafen auch wieder schwarze Zahlen schreiben.