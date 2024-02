Der bundesweit angekündigte Warnstreik der Gewerkschaft Verdi hat am Stuttgarter Flughafen begonnen. Das Sicherheitspersonal des Flughafens habe den Streik in der Nacht zum Donnerstag wie geplant begonnen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft. Eine kleinere Kundgebung war demnach für den Morgen geplant. Am Stuttgarter Flughafen waren am Donnerstag alle Flüge gestrichen worden. Auch bei Ankünften sollte es zu Problemen kommen.

Stuttgart (dpa/lsw) - Reisende werden gebeten, ihre Airline oder den jeweiligen Reiseveranstalter zu kontaktieren, wie der Flughafen mitteilte. Auch in anderen Teilen Deutschlands sollte der Flugverkehr lahmgelegt werden, unter anderem waren Warnstreiks an den Flughäfen in Frankfurt, Berlin und Düsseldorf geplant. Die Tarifverhandlungen werden am 6. und 7. Februar 2024 fortgesetzt.

PM Stuttgart Airport vom 31. Januar