Ein 23-Jähriger flieht vor der Polizei, baut einen Unfall und verletzt dabei einen Beamten leicht. Alkohol- und Drogenkonsum werden vermutet.

Bietigheim-Bissingen (dpa/lsw) - Ein Autofahrer hat bei der Flucht vor der Polizei einen Unfall gebaut und einen Beamten leicht verletzt. Dem 23-Jährigen wurde Blut abgenommen, weil der Verdacht bestand, er stehe unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen, wie die Polizei mitteilte. Er sollte in der Nacht in Bietigheim-Bissingen (Landkreis Ludwigsburg) kontrolliert werden. Statt anzuhalten, beschleunigte der Mann und beschädigte die Absperrungen einer Baustelle.

Schlussendlich prallte er mit seinem Wagen gegen eine Leitplanke und konnte nicht weiter fliehen. An der Unfallstelle beleidigte und bedrohte er laut Polizei mehrere Zeugen. Bei seiner Festnahme leistete er demnach Widerstand und verletzte einen Beamten. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.