Baden-Württemberg Flucht vor Polizei endet im Gefängnis für 45-Jährigen

Festnahme
Wegen einer Vielzahl an verschiedenen Straftaten bestanden gegen den Mann mehrere Haftbefehle, weshalb er gleich in deine Justizvollzugsanstalt gebracht wurde. (Symbolbild)

Ein 45-Jähriger flüchtet mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein vor der Polizei in Rottenburg am Neckar. Nach seiner Festnahme kommt er wegen mehrerer Haftbefehle ins Gefängnis.

Rottenburg am Neckar (dpa/lsw) - Ein 45-Jähriger ist mutmaßlich betrunken und ohne Führerschein vor der Polizei in Rottenburg am Neckar (Kreis Tübingen) geflüchtet und hat dabei Widerstand geleistet. Er sitzt inzwischen wegen bestehender Haftbefehle im Gefängnis, wie die Polizei mitteilte.

Eine Zeugin hatte der Polizei gemeldet, dass sich der Mann offenbar alkoholisiert ans Steuer gesetzt habe. Eine Streife entdeckte das Auto kurze Zeit später und wollte den Fahrer kontrollieren. Dieser missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete über eine Straße. Die Fahrt endete schließlich auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes.

Bei der Kontrolle leistete der 45-Jährige den Angaben zufolge Widerstand und bespuckte einen Beamten. Zwei Polizisten wurden leicht verletzt, blieben aber dienstfähig. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis, wie die Polizei mitteilte. Aufgrund mehrerer bestehender Haftbefehle wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Laut Polizei beziehen sich diese auf eine Vielzahl unterschiedlicher Straftaten.

