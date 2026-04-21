Nach einem Brand in einer Shishabar in Mannheim beobachteten Zeugen mehrere flüchtende Personen. Die Polizei sucht weiter nach Hinweisen.

Mannheim (dpa/lsw) - Direkt nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar am frühen Morgen in der Mannheimer Innenstadt haben Zeugen mehrere Personen beobachtet, die vom Brandort wegrannten. Das berichtete die Polizei. Die Flüchtenden hätten trotz umfangreicher Fahndung nicht ausfindig gemacht werden können.

Zwei Menschen aus dem Gebäude hatten leichte Verletzungen erlitten. Zehn weitere Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes, sie blieben unverletzt.