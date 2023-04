Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Aufgeheizte Debatten und verhärtete Fronten hat Kabarettist Florian Schroeder in seinem Buch „Schluss mit der Meinungsfreiheit!“ aufs Korn genommen und ist damit in den Bestsellerliste gelandet. In seinem satirischen Jahresrückblick „Schluss jetzt!“ fordert er „mehr Hirn und weniger Hysterie“.

Herr Schroeder, ohne Ihrem aktuellen Programm vorgreifen zu wollen – was war gut und was war schlecht im zu Ende gehenden Jahr?

Gut war, dass sich zwei Drittel