Mit der besten Ausgangsposition startet der TuS Knittelsheim am Sonntag um 15 Uhr mit dem Heimspiel gegen den FV Freinsheim in die Aufstiegsrunde der Fußball-Bezirksliga. Florian Richter ist einer der beiden TuS-Torjäger, die 32 Treffer in der Hauptrunde erzielt haben. Der 22-Jährige absolviert eine Weiterbildung zum Handelsfachwirt bei einem Landauer Farbengroßhändler. Warum hält er die Gegner für wenig attraktiv?

Herr Richter, Sie sind zum Ende der Hauptrunde verletzungsbedingt ausgefallen. War die Pause lange genug, um wieder zu 100 Prozent fit zu sein?

Die Pause war für mich lange genug. Bei mir war es ohnehin nur eine kleinere Geschichte in der Wade. Die Pause damals war eher eine Vorsichtsmaßnahme. Michael Schenfeld und Leon Spielmann fallen jedoch noch länger aus. Aber es kamen in der Vorbereitung auch neue Probleme beim einen oder anderen dazu, was am Sonntag zu ein, zwei neuen Ausfällen führen kann.

Sie haben 16 Treffer in nur 14 Einsätzen erzielt. Sind Sie auch so offensiv, den Landesliga-Aufstieg als klares Ziel zu formulieren?

Grundsätzlich haben wir uns vor der Saison als Ziel gesetzt, die Aufstiegsrunde zu erreichen. Nachdem wir das geschafft haben, wollen wir jetzt noch möglichst viele Spiele gewinnen. Aber wir machen uns keinen Druck. Wenn es nicht klappt mit dem Aufstieg, genießen wir es, ein Jahr länger in der Bezirksliga zu spielen.

Wie sehr reizt Sie dieser Modus mit der Aufstiegsrunde, und können Sie die Gegner aus der Nord-Gruppe schon einschätzen?

Der Modus reizt mich schon, weil ab jetzt jedes Spiel wie ein Endspiel ist. Man kann schnell weg sein vom Fenster. Leider sind die Gegner nicht die Attraktivsten. Ich spiele lieber Derbys vor großer Zuschauerkulisse als Spiele gegen Mannschaften aus Ludwigshafen, die weniger Zugkraft haben.