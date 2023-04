Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im Mai hat Florian Krebs den württembergischen Fußball-Verbandspokal mit dem SSV Ulm 1846 gewonnen. Am Samstag stand er in der Regionalliga zum letzten Mal als Profi auf dem Platz. Er war fünf, als er in Leimersheim zu kicken anfing. Heute ist er 32, er hat vor Kurzem geheiratet. Was macht er nun?

Die Partie SSV Ulm 1846 gegen FC 08 Homburg (0:2) in der Regionalliga Südwest war die letzte des Südpfälzers Florian Krebs im bezahlten Fußball. Mit 32 Jahren beendet der 1,93