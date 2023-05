Stuttgart (dpa/lsw) - Eine in einem Wald am Stuttgarter Stadtrand entdeckte Fliegerbombe ist am Mittwochmittag erfolgreich entschärft worden. Spezialisten des Kampfmittelräumdienstes fanden die Bombe am Vormittag bei Sondierungsarbeiten im Greutterwald, wie ein Polizeisprecher sagte. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich in der Nähe des Fundortes zwischen den Bezirken Weilimdorf und Zuffenhausen ab und evakuierten die betroffenen Wohnhäuser. Insgesamt mussten acht Menschen in Sicherheit gebracht werden. Rund zwei Stunden nach dem Fund war die Bombe erfolgreich entschärft.

Tweet