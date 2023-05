Stuttgart (dpa/lsw) - Einsatzkräfte des Kampfmittelräumdienstes haben am Mittwochmorgen eine Fliegerbombe im Greutterwald in Stuttgart entdeckt. Es mussten etwa fünf Häuser in der Nähe des Fundortes zwischen den Bezirken Weilimdorf und Zuffenhausen evakuiert werden, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie viele Menschen die Maßnahmen betreffen, war zunächst nicht bekannt. Der Sprecher rechnete damit, dass die Entschärfung noch am Mittag erfolgen soll. Demnach entdeckte der Kampfmittelräumdienst die Bombe mutmaßlich bei Sondierungsarbeiten in dem Waldgebiet.

