In der Nähe der Freiburger Uniklinik ist eine Fliegerbombe aufgetaucht. Akute Gefahr besteht nicht - die geplante Entschärfung am Samstag könnte aber größere Auswirkungen haben.

Freiburg (dpa/lsw) - Die in der Nähe der Freiburger Uniklinik gefundene Fliegerbombe soll am Samstag entschärft werden. Wo genau eine Evakuierung erforderlich ist, werde am Donnerstagnachmittag bekanntgegeben, teilte die Stadt am Mittwochabend mit. Einem Sprecher zufolge werden voraussichtlich auch Teile der Klinik betroffen sein. Eine akute Gefahr bestehe nach Einschätzung des Kampfmittelräumdienstes nicht.

Die 500-Kilo-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten an der Lehener Straße direkt am Universitätsklinikum gefunden worden. Außer den Klinikgebäuden liegen auch mehrere große Hochhäuser und eine Filiale der Arbeitsagentur rund um den Fundort. Neben der Fundstelle verlaufen zudem Gleise.

Ein Krisenstab mit Vertretern von Stadt, Verkehrsunternehmen, Polizei, Kampfmittelbeseitigungsdienst und Uniklinik tagte am Mittwoch zum weiteren Vorgehen. Nach derzeitigem Stand sei die Entschärfung für Samstagvormittag geplant. Der Termin müsse mit etlichen Beteiligten wie etwa der Bahn und Hilfsdiensten abgestimmt werden. Eventuell von einer Evakuierung Betroffene würden noch informiert. Dazu werde auch ein Info-Telefon eingerichtet.

Das Universitätsklinikum Freiburg gehört nach eigenen Angaben zu den größten Unikliniken in Deutschland und betreibt laut Homepage mehr als 2000 Betten.

