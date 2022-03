In Aalen ist am Samstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg erfolgreich entschärft worden. «Sicherheit hergestellt», vermeldete die Stadt nach dem Einsatz. Rund 3300 Menschen hatten vorsichtshalber zuvor ihre Wohnungen und Häuser verlassen müssen. Nach dem Einsatz der Kampfmittelbeseitiger konnten die Aalener in ihre Wohnungen zurückkehren, alle Straßensperrungen wurden aufgehoben.

Aalen (dpa/lsw) - Der 1000 Kilogramm schwere Sprengkörper aus US-amerikanischer Herstellung war bei Bauarbeiten für ein neues Wohngebiet der Stadt im Ostalbkreis entdeckt worden. Wäre eine Entschärfung nicht möglich gewesen, wäre die Bombe kontrolliert gesprengt worden. Dazu waren in den vergangenen Tagen bereits große Mengen Sand zum Fundort der Fliegerbombe geschafft worden.

