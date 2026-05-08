Eine Fliegerbombe sorgt im Norden Stuttgarts für eine Evakuierung. Der Fund wurde auf einer Baustelle gemacht. Eine Sperrzone wurde eingerichtet.

Stuttgart (dpa/lsw) - Im Norden Stuttgarts ist eine Fliegerbombe gefunden worden. Die Evakuierung der Bevölkerung in der Sperrzone sei im Gange, sagte ein Polizeisprecher. Nach ersten Erkenntnissen meldete ein Baggerfahrer den Fund auf einer Baustelle. Die Bergung und Entschärfung des Sprengkörpers müsse aus Sicherheitsgründen so schnell wie möglich erfolgen, teilte die Stadt mit.

Wie viele Menschen von der Evakuierung betroffen sind, blieb vorerst unklar. Eine Notunterkunft wurde eingerichtet. Die Polizei und die Stadt Stuttgart gaben einen Evakuierungsradius von 250 Metern bekannt. Alle Bürger innerhalb des Bereichs werden angehalten, ihre Wohnungen zu verlassen. Wegen des Bombenfunds wurde zudem die Buslinie 43 umgeleitet, wie die SSB mitteilte.