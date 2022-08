Wegen einer britischen Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg haben rund 440 Anwohnerinnen und Anwohner am Montag das Gelände um den Fundort in Leonberg (Kreis Böblingen) nicht betreten dürfen. Am Nachmittag entschärften Kampfmittelbeseitiger den 500 Kilogramm schweren Sprengkörper auf einem Acker, wie ein Polizeisprecher sagte. Oberbürgermeister Martin Georg Cohn (SPD) hatte nach Angaben der Stadt seinen Urlaub unterbrochen und einen Krisenstab geleitet. Von der Evakuierung betroffene Menschen konnten in einer Halle unterkommen, bis die Lage wieder sicher war.

