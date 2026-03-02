Baden-Württemberg Fleischerbeil-Angriff auf Ex-Frau: Rentner vor Gericht

Landgericht Ellwangen
Ein Rentner steht wegen versuchten Totschlags vor Gericht. (Symbolbild)

Mit Messer und Fleischbeil soll ein Rentner auf seine Ex-Frau losgegangen sein. Die 78-Jährige kann gerade noch gerettet werden. Nun steht ihr Ex-Partner vor Gericht.

Ellwangen (dpa/lsw) - Mit einem Fleischbeil soll er im Streit auf seine Ex-Frau losgegangen sein: Vor dem Landgericht Ellwangen hat der Prozess gegen einen Rentner begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 78-Jährigen versuchten Totschlag vor.

Ein Streit mit seiner Ex-Frau soll laut Anklage derart eskaliert sein, dass er zunächst mehrfach mit einem Küchenmesser auf sie eingestochen haben soll. Anschließend soll er mit dem Fleischbeil mindestens 25-mal auf die Frau eingeschlagen haben. Die ebenfalls 78-jährige Seniorin erlitt Schnittverletzungen an Händen, Unterarmen und am Hals sowie lebensgefährliche Verletzungen am Kopf.

Angehörige holten Rettungskräfte

Der Mann rief den Ermittlungen zufolge anschließend seinen Sohn an. Er könne sehen, wie seine Mutter «erledigt» worden sei. Die eilig herbeigeeilten Angehörigen verständigten laut Anklage Polizei und Rettungskräfte. Das schnelle Eingreifen habe das Leben der 78-Jährigen gerettet, hieß es von der Staatsanwaltschaft.

Der Mann wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Die Frau tritt über ihren Anwalt als Nebenklägerin auf. Ob der Rentner sich zu den Umständen äußern wird, blieb am ersten Verhandlungstag offen. Zu Prozessbeginn wurde nur die Anklage verlesen. Die Verteidigung will auch die Möglichkeit eines psychiatrischen Gutachtens prüfen. Mit einem Urteil wird für Ende des Monats gerechnet.

