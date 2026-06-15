Eine XXL-Fahne in einem kleinen Örtchen im Rems-Murr-Kreis sorgt für Aufsehen: Ist das der höchste Fahnenmast Deutschlands? Die Feuerwehr ist jedenfalls im WM-Fieber.

Schorndorf (dpa/lsw) - Schwarz-Rot-Gold über den Dächern, Wiesen und Gärten von Miedelsbach im Rems-Murr-Kreis: Hoch über dem Schorndorfer Stadtteil weht seit kurzem eine riesige Deutschland-Fahne an einem Maibaum – in luftigen 29 Metern Höhe.

Eigentlich wollten die Feuerwehrleute aus Miedelsbach ihren Maibaum wie jedes Jahr abbauen und zerlegen. Doch dann kam einem Kameraden eine «glorreiche Idee», erzählt Feuerwehrmann Manuel Siegle. Statt auf dem Holzstapel zu landen, bekam der Mast eine zweite Karriere - als gigantischer Fahnenmast. Die Girlanden wurden entfernt, der Baum abgeschmückt und eine Deutschlandfahne im XXL-Format bestellt - drei mal fünf Meter groß ist sie.

Ein halber Meter mehr

Das Hissen wurde selbst für die Feuerwehr zur Höhenpartie. Fast hätte die Drehleiter nicht ausgereicht, um die Fahne an ihrem neuen Platz zu befestigen. Nun flattert sie weithin sichtbar über dem Ort – und möglicherweise sogar an Deutschlands höchstem Fahnenmast. Man habe nachgemessen und recherchiert, erzählt Siegle. Der Flaggenmast vor dem Reichstagsgebäude in Berlin bringe es lediglich auf 28,5 Meter. «Das war nicht unsere Absicht – aber wir nehmen es gerne mit», sagt Siegle über den möglichen Rekord.

Die «Flagge der Einheit» vor dem Reichstagsgebäude misst 60 Quadratmeter und ist laut Bundestag die größte Bundesflagge deutschlandweit. Sie steht für die Vereinigung Deutschlands als Denkmal auf dem Platz der Republik. Der Mast wiegt 6,7 Tonnen - und ist 28,5 Meter hoch.

Wie lange die Deutschland-Fahne über Miedelsbach wehen wird? Die Antwort der Feuerwehr fällt eindeutig aus: «Bis wir Weltmeister sind», sagt Siegle. Bis dahin wollen die Feuerwehrleute jedes Deutschlandspiel gemeinsam im Feuerwehrhaus verfolgen – unter dem vielleicht höchsten schwarz-rot-goldenen Fangruß des Landes.