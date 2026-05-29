Nach einem Vorfall in einem Zug bei Waldenburg ermittelt die Polizei: Ein Unbekannter soll mit einer Pistole mehrere Fahrgäste eingeschüchtert haben.

Waldenburg (dpa/lsw) - Ein Pfandflaschensammler soll in einem Regionalzug bei Waldenburg eine Pistole gezückt und mehrere Reisende bedroht haben. Der noch unbekannte Mann sei auf seiner Suche nach Pfandflaschen zur Sitzgruppe zweier Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren gekommen, wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte. Als er deren Mülleimer durchsuchte, soll er die beiden angesehen und ohne ein Wort zu sagen, seine Pistole gezogen und auf die Zeuginnen gerichtet haben. Anschließend ging er weiter und habe das Verhalten bei weiteren Reisenden wiederholt.

Der Verdächtige wurde als 55 Jahre alter Mann mit lichtem Haar, kurzer Hose und hellem T-Shirt beschrieben. Die Zeuginnen waren in dem Zug zwischen den Bahnhöfen Schwäbisch Hall und Weinsberg unterwegs. Wo der mutmaßliche Täter den Zug verließ, blieb vorerst unklar. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Bedrohung gegen den Unbekannten und bittet weitere Zeugen wegen des Vorfalls am Mittwoch um Hilfe.