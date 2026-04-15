Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungskräfte: Ein Wohnhaus brennt lichterloh, die zehn Bewohner retten sich in letzter Minute. Was bislang über das Feuer bekannt ist.

Schelklingen (dpa/lsw) - Bei einem Brand in einem Wohnhaus in Schelklingen (Alb-Donau-Kreis) sind nach ersten Informationen voraussichtlich mehrere Hunderttausend Euro Schaden entstanden. Zwei der zehn Bewohner, eine 45-Jährige und ein 38-Jähriger, seien wegen Rauchvergiftungen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Sie seien vor Ort behandelt worden.

Das Feuer sei in einer der Wohnungen ausgebrochen und von einem heimkehrenden Bewohner bemerkt worden. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.