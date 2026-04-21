Nach einem Brand in einer Shishabar sucht die Polizei Menschen, die vom Unglücksort geflüchtet sein sollen. Zwei Menschen wurden leicht verletzt, das Haus ist nicht mehr bewohnbar.

Mannheim (dpa/lsw) - Nach dem Ausbruch eines Feuers in einer Shishabar in der Mannheimer Innenstadt sucht die Polizei nach Hinweisen zur Unglücksursache. Unmittelbar nach Brandausbruch am frühen Morgen hätten Zeugen mehrere Menschen beobachtet, die vom Brandort wegrannten, berichtete die Polizei. Bisher habe man die Flüchtenden nicht ausfindig machen können. Ob es sich bei ihnen möglicherweise um Brandstifter handeln könnte, ist offen. Man könne nichts bestätigen und nichts ausschließen und ermittele wegen der Brandursache in alle Richtungen, hieß es.

Die Flammen hatten sich von dem Lokal aus auf mehrere darüberliegende Stockwerke ausgebreitet. Zwei Menschen aus dem Gebäude erlitten leichte Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Sanitäter brachten sie zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Zehn weitere Bewohner retteten die Einsatzkräfte aus dem Wohn- und Geschäftshaus in der Nähe des Marktplatzes, sie blieben unverletzt.

Feuerwehr rechnet mit hohem Schaden

Bereits als die Feuerwehrleute eintrafen, soll das Lokal im Erdgeschoss komplett in Flammen gestanden haben. Die Feuerwehr sprach von einem voraussichtlich erheblichen Schaden. Genau bezifferbar ist er nach Worten der Polizei noch nicht. Das Haus ist den Angaben zufolge nicht mehr bewohnbar. Mehr als 70 Einsatzkräfte waren wegen des Brandes ausgerückt.

Rettungsdienst: Glück, dass nicht mehr passiert ist

Von Glück im Unglück sprach der Einsatzleiter des Rettungsdienstes, Uwe Bader. Gerade solche Brände seien immer besonders tückisch, weil die Menschen in der Nacht im Bett liegen und schlafen. Man sei deshalb mit mehreren Einsatzkräften ausgerückt, um auf mehr Patienten vorbereitet zu sein. 16 Menschen sollen in dem Gebäude gemeldet gewesen sein.