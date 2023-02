Sie sollen den kalten Winter vertreiben: In vielen Gemeinden lodern wieder die traditionellen Funkenfeuer. Nicht nur am Bodensee sind die Funken Brauch.

Meersburg (dpa/lsw) - Mit großen Funkenfeuern nehmen die Menschen am Bodensee symbolisch Abschied vom Winter. Der Brauch gilt als Schlusspunkt der Fastnacht und wird jedes Jahr traditionell am Samstag und am Sonntag nach Aschermittwoch gefeiert. Sogenannte Funkenzünfte tragen dafür Paletten, alte Weihnachtsbäume, Holz, Reisig und Baumschnitt zusammen, um es kunstvoll zu riesigen Scheiterhaufen zu schichten und abzubrennen. Obenauf thront eine Strohpuppe, die «Funkenhexe». In Meersburg etwa laden die Funkenbuben zu dem Spektakel ein, das dort samstags veranstaltet wird.

Gefeiert wird der Brauch vor allem im schwäbisch-alemannischen Raum. Funkenfeuer brennen auch in Oberschwaben, dem Allgäu und im Schwarzwald. Im nahen österreichischen Vorarlberg gehört der Funkensonntag seit einigen Jahren sogar zum Immateriellen Kulturerbe. Die Wurzeln des Brauches liegen in einem heidnischen Kult zur Vertreibung des Winters. Andere Überlieferungen schreiben ihn Fruchtbarkeitsriten und keltischen Brandopfern zu.

Instagram-Seite der Funkenbuben in Meersburg