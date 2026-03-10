Toniebox, Saatgut, Bohrmaschine und Sackkarren: Öffentliche Bibliotheken sind längst nicht mehr nur Tummelplätze für Leseratten. Eine kleine Umfrage in der Region.

Rund 9000 öffentliche Bibliotheken gibt es in Deutschland. Mit Lounges und WLan-Zugang sind die meisten größeren inzwischen zu zentralen Treffpunkten besonders für Schüler und Studenten geworden.

Landau: Treffpunkt Foyer

„Herzlich willkommen im kleinen Lesecafé der Stadtbibliothek!“ Jede und jeder ist in Landau eingeladen, im hellen Foyer der Bücherei Platz zu nehmen, sich am Kaffeeautomaten oder Wasserspender ein Getränk zu ziehen, sich eine Zeitung oder Zeitschrift zu angeln, zu schmökern und den Augenblick zu genießen. Man braucht dafür, wie Bibliotheksleiterin Amelie Löhlein versichert, nicht mal einen Benutzerausweis, der erst für das Ausleihen der Medien – seien es Bücher, Videos, Hörbücher oder CDs – erforderlich ist.

Das attraktive Gebäude am Heinrich-Heine-Platz mit der schmucken Glas-Stahl-Konstruktion im ehemaligen Schlachthof ist wie geschaffen zum Verweilen. Junge Leute nutzen gerne die großzügigen Lernarbeitsplätze mit Blick ins Freie, um sich gruppenweise auf Prüfungen oder Referate vorzubereiten. „Aus dem Zeitalter, dass man hier leise sein muss, sind wir raus“, sagt Löhlein, lacht und freut sich über „Leben in der Bude“.

Alex Schmeisser singt in Landau Kinderlieder zum Mitmachen. Foto: PR/Gratis

Lockmittel gibt es reichlich: wechselnde Kunstausstellungen, Autorenlesungen und sogar Nachtveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen. Vieles ist schnell ausgebucht wie demnächst das Sitzkissenkonzert für Kinder mit Alex Schmeisser. Besonders liegen dem Landauer Büchereiteam „die Leseförderung“ und das Vorlesen in den Familien und anderswo“ am Herzen. Ehrenamtliche Vorlesepaten unterstützen das Anliegen jeden Freitagnachmittag mit Einsatz eines Kamishibai-Tischtheaters und seinen vielen Bilderbuchkulissen. Der „Gutschein für ein Jahr lang kostenloses Leseerlebnis“ für Abc-Schützen soll erste selbstständige Gehversuche in der Bücherei erleichtern.

Beliebt über alle Generationen hinweg ist auch die dauerhafte Einrichtung des „Flohmarkts“ – aufgebaut in mehreren Bücherregalen mit Titeln querbeet, die aus dem Bestand aussortiert wurden. 92.000 Euro für alle 75.000 Medien stehen der Institution für ihre 5340 eingetragenen Nutzer und alle nicht registrierten Gäste pro Jahr zur Verfügung, und wenn es nach den jüngsten Besuchern ginge, könnte man diese stattliche Summe wohl komplett in die enorm beliebten Tonie-Figuren stecken, von denen es über 500 gibt. Aber natürlich werden damit auch die schwindende Anzahl an Sachbuchlesern und die wachsende Nachfrage nach Romanen, Reiseliteratur, Filmen und Onlineangeboten bedient.

Germersheim: Test für Onlineangebote

Mit der Onleihe (der Name ist ein Wortspiel aus online und Ausleihe) kann jeder Nutzer rund um die Uhr via Internet Bücher und Filme für eine bestimmte Zeitdauer ausleihen und auf seinem privaten Endgerät lesen. Die Kosten sind im Büchereiausweis inbegriffen. Gerade für das Angebot kleiner Bibliotheken mit wenig Platz ist das ein riesiger Pluspunkt. Erst recht, wenn die Verantwortlichen so rührig sind wie Iris Müller, die Leiterin der Stadtbibliothek Germersheim. Sie ist mit ihrer Bücherei bei einer zweijährigen Testphase für innovative neue Online-Angebote des Landes Rheinland-Pfalz mit im Boot und kann ihren 1000 Kunden eine Fülle elektronischer Lern-, Coach-, Musik- und Spielprogramme anbieten.

Zum Beispiel das „Polylino“, das aus 1500 Kinderbüchern in 70 Sprachen vorliest und damit auch für Kinder mit Migrationshintergrund interessant ist. Oder das Vokabeltrainingsprogramm „phase6“. Auch vom „Sofa-Tutor“ ist Müller begeistert. Er richtet sich mit KI-gestützten Lernprogrammen, die beispielsweise Prüfungsaufgaben und Klassenarbeiten vorgeben, an Schüler und Studenten weiterführender Schulen und bietet darüber hinaus nicht nur die Korrekturen, sondern auch einen realen, persönlichen Ansprechpartner als Coach bei Verständnisproblemen und weiterführenden Fragen.

Die Onleihe ist gerade für kleiner Bibliotheken mit wenig Platz und Budget ein Pluspunkt. Hier kann jeder Nutzer rund um die Uhr via Internet Bücher und Filme ausleihen. ARchvfoto: Seyfried

Eine super Sache seien auch die „Riff-Reporter“, die für diese Plattform als unabhängige Journalisten bestimmte Themen – etwa E-Autos, Umwelt, gesellschaftlicher Wandel – recherchieren und ihre Texte online stellen. Wer lieber Musik auf die Ohren will, wird auf „freegal Music“ zum Streamen und Downloaden fündig. Mehr als 15 Millionen Songs und Musikvideos von 40.000 Musiklabels weltweit sind im Angebot.

Natürlich gibt es in der Einrichtung in der Jakobstraße 12 auch analoge Angebote, darunter über 1000 Bilderbücher für die Kleinsten. Ein besonderer Renner unter den 36.0000 direkt verfügbaren Medien sind Spiele: Puzzles und klassische Brettspielen für Kindergartenkids, das beliebte „Pub-Quiz“ und „Hipster“-Varianten für coole Party-Stimmung. „Die Leute finden es toll, dass sie die Spiele einfach mal ausprobieren können und nicht gleich kaufen müssen. Das ist ja auch unheimlich nachhaltig“ – Müller freut sich über die rege Nachfrage, obwohl sie mit einem hohen Mehraufwand in der Bestandspflege verbunden ist.

Speyer: Bibliothek der Dinge

Der Aspekt der Nachhaltigkeit spielt auch in der Stadtbücherei Speyer eine wichtige Rolle, wo es deshalb sogar eine „Bibliothek der Dinge“ gibt. Nach dem Motto „Leihen statt Besitzen“ soll dadurch ein nachhaltigerer Lebens- und Konsumstil“ unterstützt, der Geldbeutel entlastet und „der Aufwand für Wartung, Reparatur sowie Entsorgung in Privathaushalten gering gehalten werden. Werkzeuge wie Akkuschrauber und Bohrmaschinen, Elektronikgeräte wie Beamer, Scanner, Sofortbildkamera und Tonieboxen sowie der Lernroboter Blue-Bott und Karaoke-Lautsprecherboxen reicht das Sortiment. Sogar Sackkarren und Fahrrad-Werkzeugkoffer, Energiemessgeräte und ein Reiseteleskop findet man in dem über 100 Teile starken Sammlung. Neu hinzugekommen sind nun auch ausleihbare Musikinstrumente wie Cajón, Djembe, Xylofon und sogar ein Keyboard.

Speyer war auch eine der ersten Bibliotheken mit Saatgutausleihe. Das bedeutet, dass die Besucher sortenreine Blumen- und Gemüsesamen mit nach Hause nehmen dürfen, zugleich aber dazu aufgefordert werden, den im Herbst daraus gewonnenen Samen wieder in der Bücherei abzugeben. Auf diese Weise soll nicht nur die Freude am Gärtnern geweckt, sondern die Verbreitung heimischer Pflanzen gestärkt werden.

In Speyer bekommt man sogar Gemüsesamen. Foto: Andrea Warnecke/dpa-tmn

In der Villa Ecarius gibt es freilich auch Bücher, inklusive dem Veranstaltungsformat „Bücherklatsch“, bei dem bestimmte Themen mit einem fachkompetenten Referenten besprochen werden können. Zum Schmökern vor Ort gibt es zahlreiche Sitzmöglichkeiten für unterschiedliche Altersgruppen – egal ob Freischwinger, Sessel, Sofa, Sitzsack oder „Hokki“. Hier findet garantiert jeder der fast 5000 aktiven und ungezählten passiven Nutzer sein Lieblingsplätzchen, um unter den rund 70.000 vor Ort gebotenen Medien zu stöben.

Auch das digitale Angebot ist riesig, zu dem – wie in Germersheim – auch die neuen Testprogramme des Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz gehören, von denen Jugendliche besonders profitieren.

Wenn man mit Gleichgesinnten beispielsweise an der Nintendo Switch Spiele testen will, kann man zum „Gaming in der Bibliothek“ (nächste Veranstaltung am 17. März, von 16 bis 17 Uhr) in die Villa Ecarius kommen. Ausgebucht ist schon das erste „Mario-Kart-Turnier“ für Anfänger und Fortgeschrittenen ab zehn Jahren am 13. März.

Ohne die tatkräftige und finanzielle Unterstützung des rund 200 Mitglieder starken Fördervereins wäre ein so breites Angebot mit einem Gesamtetat von 50.000 Euro nicht zu stemmen, zumal die Besucherzahlen stetig wachsen und die Bücherei immer mehr zu einem Ort der Begegnung über die ursprüngliche Kernaufgabe der Buchausleihe hinaus wird, erklärt Pressesprecherin Anke Illg.

Annweiler: Auch Wanderführer im Angebot

Die Bücherei in Annweiler ist ein prima Beispiel dafür, wie wichtig kleine Einrichtungen mit geringem Etat für eine Gemeinde sind. Jedenfalls können sich Bettina Flory, Ilse Franz und Sabine Hoffmann, die hier an fünf Tagen die Woche 15 Stunden mit Herzblut arbeiten, über mangelnde Besucher und Wertschätzung nicht beschweren. Zurzeit werden die Räume im Arkadenbau des Rathauses zwar renoviert, „die Ausleihe läuft aber trotzdem ungehindert weiter“, versichert Hoffmann den 500 Ausweisbesitzern und rund 10.000 Besuchern im pro Jahr, die sich bald schon über einen dauerhaften Bücherflohmarkt im Foyer freuen dürfen.

Kita- und Schulkinder sind eine besondere Herzensangelegenheit des Teams, das die Abc-Schützen mit einer Schultüte beschenkt und Adventskalender mit Vorlesegeschichten an die Schulen verteilt. Der Etat von 9000 Euro jährlich reicht für 14.000 Medien, davon 11.000 im Bestand. Kids stürzen sich auf Tonies, Gregs Tagebuch, die Schule der magischen Tiere, Comics und Lesestoff zu Computerspielen wie Minecraft. Erwachsene suchen vor allem Unterhaltungsliteratur und Lebenshilfetitel. Weil es in der Trifelsstadt viele Touristen gibt, werden auch Reise- und Wanderführer mit Tourenvorschlägen nachgefragt.

Katholische Büchereien: Zugriff auf Bistumskatalog

Neben den vielen städtischen und kommunalen Büchereien in der Region gibt es auch die Katholischen Öffentliche Büchereien, kurz KÖBs genannt. Sie werden von einer Kirchengemeinde getragen, stehen aber allen Menschen ganz unabhängig von ihrem Glauben offen. Als zusätzliche Lesequelle nutzen sie den Online-Katalog der Büchereien im Bistum Speyer (OKaBiS).