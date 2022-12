Konstanz (dpa/lsw) - Weil jemand in einer Konstanzer Arztpraxis eine unklare Flüssigkeit verschüttet hat und eine Person über Unwohlsein klagte, ist die Feuerwehr ausgerückt. Unter Atemschutz und mit Schutzanzügen ging ein Trupp am Mittwoch in das Gebäude. Mithilfe von Messgeräten und einem Chemie-Fachberater versuchten die Einsatzkräfte nach Angaben der Feuerwehr, den verschütteten Stoff zu analysieren. „Dabei konnte keine gefährliche Substanz festgestellt werden.“ Trotzdem sei der kontaminierte Boden großflächig entfernt worden. Eine Fachfirma sollte ihn entsorgen. Ein Rettungsdienst habe sich um die Person gekümmert, der unwohl geworden war.

