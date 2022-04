Unter dem Titel „Flautissimo“ präsentieren Pirmin Grehl (Flöte) und Christine Rahn (Klavier) am Sonntag, 24. April, 17 Uhr, in der Herxheimer Villa Wieser ein Programm mit Werken der Flötenliteratur aus der Spanne vom Barock bis in die Gegenwart.

Seinen Schwerpunkt legt das Duo auf die Musik französischer Komponisten wie Charles-Marie Widor und Camille Saint-Saëns. Eher selten gehört, aber umso entdeckenswerter ist die Sonate des US-Amerikaners Robert Muczynski, die deutliche Anklänge des Jazz aufweist. Der gebürtige Speyerer Pirmin Grehl, Soloflötist im Konzerthausorchester Berlin und seit 2017 Professor in Karlsruhe, gehört zu den herausragenden Flötisten der Gegenwart. Die in Speyer beheimatet Pianistin Christine Rahn ist als versierte Kammermusikerin und Liedbegleiterin bekannt und geschätzt. Sie ist Preisträgerin des Internationalen Robert-Schumann-Wettbewerbs und veranstaltet seit 2016 das Festival für Liedkunst Glasperlenspiele Calw.

Karten

Der Vorverkauf läuft über Reservix, online unter www.rheinpfalz.de/ticket.