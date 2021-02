Der TuS Maikammer hat sich einen Fitness-Wettbewerb für jedermann ausgedacht. Unter dem Motto „TuS bewegt“ ruft er auf seiner Homepage dazu auf, sich vom 1. März bis zum 28. März in den Disziplinen Wandern, Joggen und Radfahren zu betätigen.

„In jeder Woche muss mindestens eine Vorgabe in einer der drei Disziplinen erfüllt werden. Wer pro Woche in allen Disziplinen die jeweilige Mindestleistung erzielt, erhält einen TuS-Jubiläumsschal und kommt in einen Lostopf, wodurch weitere Preise gewonnen werden können“, informiert Igor Keller, der Trainer des Tabellenzweiten der B-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West. In der ersten Woche lauten die Vorgaben vier Kilometer Wandern, vier Kilometer Joggen und/oder sechs Kilometer Radfahren.

„Es spielt keine Rolle, welchem Verein jemand angehört oder ob er überhaupt irgendwo Clubmitglied ist“, stellt Keller klar. Gemessen würden die Leistungen über eine App eines Sportartikelherstellers, die kostenlos heruntergeladen werden könne.

Info

Anmeldung per Mail an info@tusmaikammer.de oder über eine WhatsApp-Nachricht an 0174 2123938.