Seit dem 1. Dezember ist nicht mal mehr ein Training in der Realschulturnhalle möglich. Da bedurfte es einer kreativen Idee, um die schlägerlose Zeit zu überbrücken. Beim TTV Edenkoben riefen Florian Trattnig und Ole Heeß im Januar zur „Let’s-run-Challenge“ auf.

Im Februar, also genau vier Wochen lang, waren die Mitglieder des Tischtennis-Vereins aufgerufen, möglichst viele Kilometer entweder zu laufen oder im lockeren Spaziergang zu absolvieren. Die Initiatoren setzen sich 1500 Kilometer zum Ziel. Nach und nach nahm die Challenge Formen an, täglich beteiligten sich mehr. 20 Spielerinnen und Spieler waren schließlich unterwegs. Gleich in der ersten Woche kamen 424 Kilometer zusammen.

Mit 334,4 und 314,2 Kilometern in der zweiten und dritten Woche wurden die Erwartungen von Trattnig und Heeß übertroffen. Dann kamen 433,4 Kilometer auf den Straßen, Feld- und Waldwegen rund um Edenkoben hinzu. Am Ende standen stolze 1506 Kilometer zu Buche.

Trattnig und Triemer gehen voran

Mit bestem Beispiel ging Florian Trattnig voran: 309 Kilometer. Bei den Frauen hatte Ulrike Triemer mit 236 Kilometern die Nase vorn. Daniel Herty steuerte 141, der 16-jährige Elijas Faath 68 Kilometer bei. Der 13 Jahre alte Julian Zimmermann schaffte 23, die 17-jährige Lara Schoch zwölf Kilometer.

Isabelle Graf, vor dem Lockdown mehr oder weniger als Hobbyspielerin am Tisch, war von der Idee begeistert: „Ich empfand die Lauf-Challenge als eine tolle Möglichkeit, um einerseits mich selbst zu Sport und Bewegung an der frischen Luft zu motivieren und andererseits auch, um mit anderen Vereinsmitgliedern in Kontakt zu bleiben. Joggen wird dadurch nicht zu meiner Lieblingssportart, aber mir gefällt’s auf jeden Fall besser als Workouts oder Yogasessions in den eigenen vier Wänden.“

Gutes Gefühl

Ulrike Triemer hatte stets das gute Gefühl, Teil einer Gemeinschaft zu sein, die sie motiviere, fit zu bleiben und auch bei Kälte und Regen an der frischen Luft zu bewegen. Bei teilweise minus fünf Grad Außentemperatur war es nicht leicht, den inneren Schweinehund zu überwinden.

Ole Heeß sieht sich bestätigt, dass sich Menschen zu etwas Bewegung motivieren lassen: „Mich beeindruckt, wie viele Kilometer wir in den letzten vier Wochen zurückgelegt haben. Und dies nicht nur bei Sonnenschein, sondern auch bei Kälte und Schnee. Insbesondere der letzte Tag der Challenge, an dem alle noch einmal knapp 120 Kilometer abgespult haben, war überragend.“

Trattnig denkt schon an eine neue Lauf-Challenge im April/Mai. Die stellvertretende Vorsitzende des TTV, Stephanie Lintz, spricht von einem perfekten Monat für den Verein, auch abseits der Tischtennisplatten.