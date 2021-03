Platz zum Tanzen und Bewegen, bequeme Kleidung und möglichst ein Getränk, dazu ein Computer oder Smartphone mit Kamera und Mikrofon. Mehr ist am Samstag, 20. März, von 15 bis 16 Uhr nicht nötig, um am ersten Online-Bewegungskurs des Teams Süd- und Südwestpfalz der Inklusionslotsinnen des Landessportbundes, Linda Becker und Sabrina Kever, teilzunehmen.

Gerade in Zeiten von Corona richtet sich das neue Angebot, das zukünftig im Zwei-Wochen-Rhythmus über die Video-Plattform Zoom regelmäßig stattfinden soll, zwar hauptsächlich, aber nicht ausschließlich an Menschen mit Behinderung in der Region. Der Kurs wird in erster Linie einfache Übungen enthalten, soll aber auch die Gelegenheit bieten, sich in Gemeinschaft und zu cooler Musik zu bewegen. Zur Teilnahme ist eine Anmeldung bei Linda Becker, Telefon 0157/5568171, E-Mail l.becker@silo.lsbrlp.de, nötig. Die Teilnehmer erhalten bis spätestens einen Tag vor dem Kurs den Link zur Zoom-Videokonferenz. Nach dem Kurs ist vom 16 bis 17 Uhr ein Austausch über die weiteren Angebote der Inklusionslotsen vorgesehen.