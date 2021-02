Bewohner von Alten- und Pflegeheimen gehören zu der von Corona am stärksten gefährdeten Gruppe. Trotzdem haben viele Heime Wege gefunden, ihnen weiterhin Bewegung sogar in Kleingruppen anzubieten. Dabei gehen die Häuser unterschiedlich vor.

Viele Senioreneinrichtungen bieten auch in Zeiten von Corona Bewegungsprogramme an. Die Bewohner trainieren meistens in Kleingruppen. Die Freude über Bewegung und Kontakt zu anderen ist groß. Wurden doch während des ersten Lockdowns im Frühjahr 2020 die meisten Senioreneinrichtungen hermetisch abgeriegelt, hausinterne Bewegungsangebote eingestellt.

„Wir halten an einem regelmäßigen Bewegungsangebot für unsere Bewohner fest“, erklärt Isabel Flory, die für die Diakonissen Speyer spricht. Das Seniorenheim Bethesda in Landau hält sein Programm in Kleingruppen, die je Wohnbereich getrennt sind. Dabei richtet sich die Gruppengröße auch nach der Raumgröße. Der Mindestabstand muss leicht eingehalten werden können.

Neue Herausforderungen

Feste Kleingruppen getrennt nach Wohnbereichen und mit fest zugeteilten Kursleitern gibt es in den Seniorenhäusern der Arbeiterwohlfahrt (AWO) in Jockgrim. Auch die Einrichtungen Altenzentrum St. Josef in Herxheim und das Haus Trifels in Annweiler bieten ihre Bewegungsprogramme in Kleingruppen von bis zu fünf Personen je Wohnbereich an. Daraus ergeben sich neue Herausforderungen. „Da wir unsere Kurse jetzt nach Wohnbereichen getrennt haben, hat sich eine neue Situation entwickelt“, sagt Martina Sold, Einrichtungsleiterin in Annweiler. Zuvor seien die Gruppen nach Fitness der Teilnehmer eingeteilt worden. Jetzt seien Teilnehmer mit unterschiedlicher Beweglichkeit in einer Gruppe. „Wir müssen ein Auge darauf haben, dass für jeden machbare Übungen dabei sind“, sagt Sold.

„Da externe Physiotherapeuten wieder in unser Haus kommen können, befinden wir uns fast auf dem Angebotsniveau von vor Corona“, erklärt Hubert Niederer, Heimleiter des Altenzentrums St. Josef in Herxheim. Auch der Kurs Sturzprophylaxe könne wieder angeboten werden. Zwar nicht mehr von ehrenamtlichen Helfern, da diese selbst zur Risikogruppe gehörten und momentan pausierten. Aber Hausangestellte seien gerne als Kursleiter eingesprungen.

Im Haus Bethesda wird Sturzprophylaxe von Mitarbeitern des hauseigenen Therapiezentrums angeleitet. Den Sitztanz veranstaltet nach wie vor eine ehrenamtliche Helferin.

Fokus auf Sitzen und Stehen

„Wir legen bei den Übungen den Fokus auf Sitzen und Stehen“, sagt Sold. Im Haus Trifels wurden der Rollatortanz und der Einsatz von Schwingtüchern gestrichen. Kurse wie Finger- und Händetraining oder Sitzgymnastik werden von Betreuern mit Zusatzqualifikation angeboten. In den Senioreneinrichtungen der AWO in Jockgrim können die Bewohner unter anderem zwischen Sturzprophylaxe, Sitztanz oder Gymnastik wählen. Alle Einrichtungen wollen ihr Angebot so gut es geht aufrechterhalten, sofern es mit den Schutzmaßnahmen in Einklang zu bringen ist.

Der personelle Mehraufwand, der sich mit der Kleingruppenbildung ergibt, ist für viele gut zu stemmen. „Es gleicht sich personell gut aus“, sagt Sold. Auch Niederer sieht hier kein Problem: „Es mussten ja auch Kurse gestrichen werden, wie beispielsweise das Singen, sodass wieder Kapazitäten frei geworden sind.“ Im Haus Bethesda musste ein wenig umorganisiert werden, damit jeder interessierte Bewohner die Möglichkeit hat, regelmäßig am Sitztanz teilzunehmen. „Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt derzeit dreimal die Woche, sodass jedem in einem zweiwöchentlichen Rhythmus der Sitztanz angeboten werden kann“, so Flory. In Jockgrim bleibt die Unterstützung der ehrenamtlichen Mitarbeiter vorerst ausgesetzt. „Das fehlt uns und führt auch zu einem personellen Mehraufwand, den wir durch Neueinstellungen zu decken versuchen“, so Einrichtungsleiter Joachim Grabe.

Von Zimmer zu Zimmer

Einen etwas anderen Weg geht das Katholische Altenzentrum der Caritas in Landau. „Wir versuchen, Gruppen zu vermeiden“, sagt Claudia Haberkern, Gruppenleiterin in der sozialen Betreuung. „Wir gehen von Zimmer zu Zimmer und bieten unseren Bewohnern einzeln Bewegungsübungen an.“ Dabei werden gerne Kleingeräte wie Hanteln genutzt, die nach jedem Einsatz problemlos desinfiziert werden können. „Wir machen Gymnastik für Arme und Beine, bieten Fingerübungen an und versuchen, Gedächtnistraining mit Bewegung zu kombinieren“, erklärt Haberkern. So werde gerne vorgelesen und mit den Senioren vereinbart, bei bestimmten Wörtern bestimmte Bewegungen auszuführen. Zum Beispiel in die Hände klatschen. Zwei Angestellte je Wohnbereich kümmerten sich um das individuelle Angebot.

Unisono berichten alle, die Resonanz sei groß. Die Bewohner seien froh, dass das Angebot aufrechterhalten bleibe, so Flory von Bethesda. „Unsere Senioren genießen es, das Zimmer zu verlassen und innerhalb der Kleingruppen mit anderen kommunizieren zu können“, sagt Niederer. „Die Bewohner freuen sich darauf und haben Spaß an der Bewegung in einer Gruppe und am Kontakt zu anderen“, so Sold vom Seniorenhaus in Annweiler. Im Katholischen Altenzentrum komme das individuelle Angebot gut an. „Die Senioren freuen sich, wenn wir ins Zimmer kommen und finden es schön, einen persönlichen Trainer zu haben“, so Haberkern.

Interview: „Freude an der Gruppe ungebrochen“

Karin Schäffler leitet seit vielen Jahren die Sitztanzgruppe im Seniorenhaus Bethesda in Landau. Sie hat im hauseigenen Therapiezentrum viele Jahre gearbeitet. Als sie vor drei Jahren in Rente ging, hat sie die Gruppe ehrenamtlich übernommen. Mit Corona ist einiges anders geworden.

Frau Schäffler, was hat sich für Ihre Gruppe mit Corona verändert?

Die Sitzgruppe findet nur noch in Kleingruppen statt. Wir sind maximal acht bis zehn Leute, die im selben Wohnbereich leben. Es kommen nur noch Bewohner, die mobil sind. Zudem bleiben wir mit der Gruppe auf dem jeweiligen Wohnbereich. Entweder versammeln wir uns in einem Stuhlkreis mit dem vorgeschriebenen Mindestabstand von 1,5 bis zwei Meter oder alle sitzen frei im Raum.

Was machen Sie anders im Kurs?

Ich habe die Not zur Tugend gemacht. Vor Corona habe ich meine Teilnehmer immer per Handschlag begrüßt. Das macht die Gruppe persönlicher und jeder fühlt sich wahrgenommen. Händeschütteln fiel mit Corona weg. Also gehe ich jetzt zu Beginn einer Stunde im Kreis herum und wir begrüßen uns per Ellenbogenschlag. Und zum Ende gehe ich nochmals zu jedem einzelnen und verabschiede mich mit Fußschlag. Das ist nicht nur ein Bewegungstraining für jeden, sondern auch ein Ritual, das Aktuelles miteinbezieht. Viele kleine Dinge mussten verändert werden, um den Schutzkonzepten zu entsprechen.

Haben Sie Übungen abgewandelt?

Ja, auch. Vor Corona haben wir viele Schunkelbewegungen eingebaut, bei der sich die Teilnehmer immer wieder berühren sollten. Das geht heute natürlich nicht mehr. Dafür bewegen wir nun die Arme in verschiedene Richtungen, während wir schunkeln. Nach der Begrüßung beginne ich die Stunde mit der Flieger-Übung. Alle setzen sich und strecken die Arme nach links und rechts aus. Das ist ein Training für die Arme und zeitgleich können alle überprüfen, ob sie genug Abstand zueinander haben. Meistens versuche ich noch, ein Gedächtnistraining miteinzubauen und frage dabei, wer denn schon geflogen sei. Dann kommen die Teilnehmer gleichzeitig ins Gespräch.

Wie haben die Senioren die Veränderungen aufgenommen?

Unsere Bewohner kommen gut mit der Situation zurecht. Die Resonanz ist sehr groß. Die meisten fühlen sich in ihren Wohnbereichen sicher. Oft höre ich Sätze wie „wir haben den Krieg überstanden, also überstehen wir das auch“. Die Freude an der Gruppe ist ungebrochen. Viele Fragen mich nach einem Kurs, wann ich wieder komme.

Einige Ehrenamtliche pausieren mit ihrem Engagement aus Angst vor einer Ansteckung. Wie ist das bei Ihnen?

Ich habe keine Angst. Ich kenne das Haus in- und auswendig und vertraue allen Kollegen. Eher stecke ich mich beim Einkaufen an. Die Rückmeldungen der Bewohner, auch in diesen Zeiten die Gruppe besuchen zu können, sind durchweg positiv. Das freut mich und bestärkt mich, die Gruppe in Bewegung zu halten.