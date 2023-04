Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Trainieren ohne viel Aufwand, aber mit großer Wirkung für Körper und Geist. Nie zuvor stand die „Kultur“ um den Körper und das persönliche Wohlbefinden im eigenen Heim so im Fokus wie in Corona-Zeiten. Die Karlsruher Akademie für Körperbildung, Stressbewältigung und Entspannung ist schon lange am Puls der Zeit.

Stress, verspannte Schultern, Rückenschmerzen? Mit Homeoffice entfällt der Weg zur Arbeit und die Portion Bewegung, die sonst zum normalen Alltag gehörte.