Wer erleben will, wie sich Männer und Frauen verschiedenen Alters unterstützen und Spaß an der Bewegung haben, kommt zu den Senioren im TV Edenkoben, die sich montags treffen. Kursleiterin Elvira Modl aus Bad Bergzabern will die Gruppe nicht mehr vermissen, denn die sei „einfach klasse“.

Gerlinde Vetter, wegen eines Fersensporns hat sie ein paarmal ausgesetzt, ist schon da. Sie ist eines der Gründungsmitglieder. Zehn Minuten später ist jeder da, der heute Sport