Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Gerade hat die Band Fischer-Z ihr neues Album veröffentlicht, da kommt sie nach Karlsruhe. Die war Anfang der 80er in Deutschland einmal ganz groß. Da war sie mit dem Album „Red Skies Over Paradise“ 39 Wochen in den Charts. Und die Singleauskopplungen „Marliese“ und „Berlin“ liefen auf jeder Party. Und wie läuft es 40 Jahre später für die Briten?

Als 1981 „Marliese“ erschien fand ich die Nummer richtig gut, obwohl ich damals mehr auf Hardrock stand. Und John Watts, Leadsänger und Gitarrist, sang