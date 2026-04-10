Entstanden sind die Gemälde und Skulpturen im Atelier von Kassandra Becker, die nun mit ihren Schülern Nicole Karle, Fred Hauns und Wolfgang König ein Quartett bildet.

Dass hier zusammengefunden hat, was zusammengehört, spürt man auf den ersten Blick. Nicht nur, weil sich Kassandra Becker, Nicole Karle, Fred Hauns und der Rhodter Hausherr Wolfgang König so gut verstehen, sondern auch, weil man bei den Exponaten schon genau hinschauen muss, um zu erkennen, welche Arbeit von wem ist. Freilich hat jeder seine eigene Handschrift, seine persönliche Note und seinen ganz individuellen Zugang zur sinnlich-körperlichen Gestaltung von Mensch und Tier, die hier im Mittelpunkt steht, aber die Vorliebe für das Figürliche und Ästhetische ist allen gleich.

Bei dieser Ausstellung, die vom rustikalen Keller bis zum eleganten Obergeschoss des Antiquariats führt und die historischen Exponate en passant einbezieht, wird trotz der vielfältigen Reize kein Besucher überfordert. Weil alles aus dem Plastischen Atelier von Kassandra Becker entspringt, füllt sie mit ihren Arbeiten auch einen eigenen Raum, der wie ein Inspirationsquelle wirkt. Hier finden sich die vieldeutigen Mensch-Tier-Skulpturen, die auch Wolfgang König und Fred Hauns in ihren Arbeiten aufgreifen, und die großformatigen Porträtgemälde mit kraftvollen Acrylfarben und schwungvollen Pinselstrichen, die für Nicole Karles Bilder typisch sind.

Kunststoff und Holz

Im Gegensatz zu ihren Schülern formt Becker, die an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste in Karlsruhe und an der Hochschule der Künste Braunschweig freie Bildhauerei studierte, ihre Plastiken oft mit glasfaserverstärktem Kunststoff, den sie zuvor mit Farbe durchtränkt. Dabei arbeitet die 1966 in Schaffhausen geborene Schweizerin gerne in Serien, um einer Figur verschiedene Ausdrucksformen und Charaktereigenschaften, Größen und Oberflächen zu geben. Besonders beliebt sind ihre beleibten Sumoringer, die sich trotz massiger Gestalt mühelos auf dem Boden wälzen und eine beneidenswerte Gelassenheit ausstrahlen. Aus der Porträt-Büsten-Serie „Rote Männer“ sind der narzisstische „Hahn“, der intellektuelle „Platzhirsch“ und der Springbock als dessen Bodyguard vertreten, aus der Reihe der „Tierfrauen“ das Reh und die Wölfin.

Fred Hauns, der 1953 in Wintersdorf am Rhein zur Welt kam und heute in Muggensturm lebt, hat den eigenen Boxerhund in vielfacher Ausgestaltung in Gussbeton vermenschlicht und die smarte Gruppe mit salopper Haltung und Kleidung im Keller platziert. Humor und Gestaltungsfreude blitzen auch in der Kopf-Serie aus Ton auf, deren Typen sich mit verschiedenen Utensilien bestückt als Schwimmer oder Coolman und oft auch als Alter Ego des Künstlers präsentieren. „Ich liebe halt Gesichter“, sagt Hauns, weshalb er besonders gerne mit Holz arbeite, weil die Porträts durch die Eigenheiten des Naturmaterial „eine wahre Seele bekommen“. Auch Schwemmholz aus dem Rhein ist dem experimentierfreudigen Künstler willkommen. Kein anderer Werkstoff könnte der Frau mit dem überlangen Arm beim Gruß zum „Abschied“ eine dramatischere Präsenz verleihen.

Wolfgang König mit seinem Torso »Traminier«. Foto: Brigitte Schmalenberg

„Mensch und Emotion“ – das sind auch die großen Themen von Nicole Karle, die viele Jahre lang Schülerin mit Schwerpunkt Farblehre, Porträt- und Aktzeichnen bei Berthold Bickel war und vor zwei Jahren ins Atelier von Kassandra Becker kam, um sich der Dreidimensionalität zu widmen. Ihre Torsi aus Ton, den sie nie glasiert, kreisen – vollkommen nach antikem Vorbild – sinnlich um sich selbst, atmen Melancholie, wachsendes Selbstbewusstsein oder mentale Stärke. Auch die großformatigen Acrylgemälde sind trotz fantastischer Bildmotive, die oft in Traumwelten entführen, figürlich gehalten. In neueren Werken entwickelt die 1969 geborene Karlsruherin, die in Stutensee lebt, ihre Motive aus einem willkürlich aufgetragenen Bilduntergrund von der Abstraktion in die Figuration.

Für Wolfgang König, der als Tischlermeister im Antiquitätengeschäft zum Kunsthandwerker und obendrein zum Galeristen mutierte, sich dabei aber schon immer für die Bildhauerei interessierte, ist das „First Date“ auch sein Debüt in der Kunstszene. Ein Jahr lang hat er dafür im Becker-Atelier nicht nur mit Holz, sondern auch mit Ton, Beton und Bronze gearbeitet und sich dabei auf seine Mission als Weinbotschafter im Traminerdorf besonnen. Deshalb gehört zu seinen ersten Werken ein klassisch geformtes Torso-Paar mit Weintraubenverzierung und eine pfälzische Traminia, die jedem griechischen Dionysos oder römischen Bacchus die Schau stiehlt.

Die Ausstellung

„First Date“ mit Malerei und Skulptur von Kassandra Becker, Fred Hauns, Nicole Karle, und Wolfgang König bis 26. April in bei König Antiquitäten und Kunstgalerie in Rhodt, Theresienstraße 56: Mo-Fr nach Vereinbarung, Sa/So 13-18 Uhr; beim Rhodter Wein-Testival am 24. April 18-23 Uhr, am 25. und 26. April 11-18 Uhr. Vernissage 11. April, 14 Uhr. Kontakt unter Telefon 0171-8987911.

