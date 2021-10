Noch fünf Minuten. Daniel Bossert hat das GPS aktiviert und den Countdown auf dem Smartphone gedrückt. Noch vier Minuten, zeigt die App Virace an. Er hat sich ein flaches Stück ausgesucht, um am Südpfälzer Firmenlauf teilzunehmen. Als einer von 17 des Landauer Architekturbüros Hausgemacht.

Noch zwei Minuten. Flache Stücke sind rar, wo er ist. Der 26-jährige Grenzgänger nimmt seine fünf Kilometer in Reunion in Angriff.

Bossert wird den virtuellen Lauf gewinnen. 17:47 Minuten meldet die App. Aus Reunion? 700 Kilometer östlich von Madagaskar? 14 Stunden dauert der Flug von Frankfurt. Gut 9000 Kilometer. Was macht der Bauingenieur da?

Seine Frau habe eine Stelle gefunden, erzählt Bossert. Sie ist Physiotherapeutin. „Wir wollen ja nicht hier leben.“ Sechs Monate auf der Insel, die, grob, 50 Kilometer lang und 50 Kilometer breit ist. Sein Arbeitgeber hat es ihm erlaubt. Architekten benötigen manchmal nur einen PC. Für ihn ist es wie Urlaub. Morgens Sonne, nachmittags bewölkt. 25 Grad. Es wird jeden Tag wärmer. Und feuchter.

Strecke am Strand

La Réunion, die Insel im Indischen Ozean, ist eine Region Frankreichs. 2015 war der letzte größere Vulkanausbruch. Auf der Insel scheint es von den Küsten nur bergauf zu gehen zum 3000 Meter hohen Piton des Neiges. Bossert suchte sich an der Südwestküste eine Strecke am Strand, dort gibt es einen Fahrradweg. „Ziemlich geradeaus. Der einzige Ort, wo es nicht rauf und runter geht.“ Vor dem 75 Hektar großen Golfclub de Bourbon. In der Gemeinde dahinter leben rund 14.000 Einwohner.

Bossert ist gerne in den Bergen unterwegs. Seit vergangenem Jahr ist er wieder aktiver. Gelaufen ist er schon immer. Den Gewinnerpreis lässt er sich nach Weißenburg senden. Er hat die Anschrift seiner Eltern angegeben.