Um kurz vor drei Uhr wird die Feuerwehr zu einem Brand in einem Firmengebäude gerufen. Die Halle brennt komplett nieder.

Mosbach (dpa/lsw) - Eine Firmenhalle ist in Mosbach (Neckar-Odenwald-Kreis) komplett ausgebrannt und eingestürzt. Der Notruf über den Brand sei um kurz vor drei Uhr am Sonntagfrüh in der Leitstelle eingegangen, sagte ein Polizeisprecher. In den Morgenstunden waren den Angaben zufolge die Feuerwehrleute noch mit dem Löschen beschäftigt. Die Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst unklar.