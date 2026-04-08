Wurstfreunde müssen aufpassen: Wer bei der Heidelberger Firma Werz «Suxhuk» gekauft hat, sollte sie nicht verzehren.

Heidelberg (dpa/lsw) - Die Firma Werz Wurst-Fleisch-Convenience GmbH ruft eine Rindersalami zurück. Betroffen ist ihren Angaben nach die «Suxhuk Tradite shqiptare. Normal Saitling nach Rindersalami Art» mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 06.04.2026. In dem Produkt wurden Listerien nachgewiesen.

Diese Bakterien können eine Erkrankung mit Durchfall und Fieber auslösen, die meist innerhalb von 14 Tagen nach der Infektion auftritt.

Für Schwangere gefährlich

Besonders Schwangere, Senioren und Menschen mit geschwächtem Abwehrsystem können schwerere Krankheitsverläufe mit Blutvergiftung und Hirnhautentzündung entwickeln. Bei Schwangeren kann auch das ungeborene Kind geschädigt werden.

Verbraucher sollen das Produkt entweder entsorgen oder im Heidelberger Laden umtauschen. Wer Lebensmittel mit Listerien verzehrt hat und Symptome zeigt, sollte einen Arzt aufsuchen - Schwangere auch ohne Beschwerden.