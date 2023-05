Die deutschen Turnerinnen und Turner bestreiten ihre finale Ausscheidung für die Weltmeisterschaften in Antwerpen wie im Vorjahr vor Publikum. Wie der Deutsche Turner-Bund (DTB) am Dienstag mitteilte, präsentieren die WM-Kandidaten ihre Übungen am 9. September bei einem öffentlichen Wettkampf in Heidelberg. Anschließend werden die Riegen für die Titelkämpfe vom 30. September bis 8. Oktober in Belgien nominiert. In Antwerpen geht es für die Teams bei Männern und Frauen um die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris.

Frankfurt/Main (dpa) - Im vergangenen Jahr hatte die entscheidende Qualifikation für die WM in Liverpool ebenfalls vor Publikum in Rüsselsheim stattgefunden. Vor dem Wettkampf in Heidelberg treten die Männer um den EM-Dritten Milan Hosseini (Böckingen) am 26. August und die Frauen mit der EM-Dritten Elisabeth Seitz (Stuttgart) an der Spitze einen Tag später zu einer ersten internen WM-Ausscheidung an.

Deutscher Turner-Bund