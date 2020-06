Vor Kurzem wurden die Kühltürme des Kernkraftwerks Philippsburg gesprengt. Rückschau auf die Frühzeit der Anti-Atomkraft-Bewegung hält der Kinofilm „Wackersdorf“, am 5. Juni um 20.15 Uhr bei Arte als Free-TV-Premiere zu sehen. Regisseur Oliver Haffner, der aus dem südpfälzischen Germersheim stammt, erzählt herausragend und mit dokumentarischen Anteilen ein Stück jüngerer deutscher Geschichte – den Kampf gegen die oberpfälzische Wiederaufbereitungsanlage Wackersdorf – samt verstrahlten Salatköpfen aus Schifferstadt. Mit dabei ist die in Kaiserslautern geborene, heute in Mannheim lebende Schauspielerin Katharina Hauter in der kleinen Rolle einer Bibliothekarin. Im Mittelpunkt steht neben zahlreichen namenlosen Demonstranten der umsichtige Schwandorfer Landrat Hans Schuierer, eine reale Person, glänzend gespielt vom Österreicher Johannes Zeiler.