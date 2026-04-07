Spanien ist Gastland und mit 15 Lang- und Kurzfilmen Schwerpunkt bei der 25. Auflage der Internationale Filmfestspiele Independent Days vom 15. bis 19. April in Karlsruhe.

Bei der Jubiläumsausgabe des Festivals laufen an fünf Tagen vom 15. bis 19. April 156 Produktionen unabhängiger Filmemacher aus 34 Ländern und konkurrieren um Preise. Die verschiedenen Wettbewerbe in insgesamt 15 Kategorien stehen im Zentrum des Programms. Prämiert werden herausragende Kurz- und Langfilme sowie mittellange Produktionen. Neben dem beliebten Publikumspreis werden Auszeichnungen in spezifischen Kategorien vergeben, darunter der Indie-Award, der Female-Award und der Best-Acting-Award. Verliehen werden sie bei einer feierlichen Gala am Samstagabend.

Zentrale Spielstätte ist erneut das traditionsreiche Programmkino Schauburg in der Marienstraße mit ihrem besonderen Ambiente. Begleitend zu den Vorstellungen gibt es Gespräche mit Regisseurinnen und Regisseuren sowie deren Produktionsteams. Ein weiterer Schauplatz ist die XR-Area in der Badischen Landesbibliothek. Dort werden immersive Arbeiten aus den Bereichen Virtual Reality und Extended Reality präsentiert. Die Area versteht sich als Labor für neue narrative Formen und erweitert das Festivalprogramm um interaktive und technologische Perspektiven des zeitgenössischen Erzählens. Zu erleben ist hier beispielsweise „Himmelfahrt“ von Tobias Schönenberg, ein 60-minütiger 3D-Spielfilm aus der Ich-Perspektive. In dieser immersiven Welt sind die Zuschauer körperlich regungslos, während ihr Blick unerbittlich den Geschehnissen folgt. Er sieht Freunde und Familie ein letztes Mal, bevor er in Hamburg in einen Airbus A320 nach Lissabon steigt – einen Flug, den er nicht überleben wird. Dieser Film lädt ein, über die kleinen Dinge im Leben nachzudenken, die jeden Moment so besonders machen.

Ein kostenfreies Kurzfilmprogramm mit dem Titel „Shorts for Teens“ zeigt das Festival am Freitag, 17. April, um 11 Uhr im Stadtmedienzentrum am Landesmedienzentrum Baden-Württemberg in der Moltkestraße. Zum Rahmenprogramm gehören zudem Panels, Workshops, Vorträgen und Netzwerktreffen.

Info

Das komplette Programm findet sich online unter independentdays-filmfest.com. Karten gibt es in der Karlsruher Schauburg.

